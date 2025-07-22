حسن شحاتة يغادر المستشفي بعد استقرار حالته الصحية

أعلن اتحاد الكرة خروج حسن شحاته، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري وأحد أساطير الكرة المصرية، من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «غادر حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية عبر تاريخها، المستشفى بعد خضوعه، مساء أمس الاثنين، لجراحة تكللت ولله الحمد بالنجاح، وباتت حالته الصحية مستقرة ومطمئنة».

وتعرض حسن شحاتة لوعكة صحية قبل أيام نُقل على إثرها إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية على مستوى المعدة، حسبما أعلن نجله كريم حسن شحاته.

وقاد حسن شحاته الجيل الذهبي للمنتخب الوطني والذي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.