وزير عراقي: توقيع عقد مع شلمبرجر الأمريكية لتطوير حقل عكاس الغازي

صرح نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، بأن وزارة النفط وقعت اليوم الثلاثاء عقدا مع شركة شلمبرجر الأمريكية؛ لتطوير الإنتاج في حقل عكاس الغازي الذي يقع في محافظة الأنبار "120 كم غربي بغداد".

‏وقال وزير النفط في تصريح صحفي خلال مراسم توقيع العقد، إن شركة نفط الوسط التابعة لوزارة النفط حقّقت إنجازا كبيرا طال انتظاره وهو استثمار الغاز من حقل عكاس الغازي في محافظة الأنبار.

وذكر أن شركة نفط الوسط تم تكليفها بإتمام هذا المشروع، حيث تعاقدت مع شركة شلمبرجر الأمريكية لحفر الآبار في الحقل للارتقاء بمعدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب باليوم بعد أن تم إلغاء العقد مع الشركة الأوكرانية.

وأوضح: "سيتم لاحقا توقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز من الحقل وعقد آخر مكمل للعمل مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة الأنابيب التي تنقل الغاز من الآبار إلى وحدات المعالجة المركزية في الحقل، وأن الغاز المنتج من الحقل سيتم توجيهه إلى محطة الأنبار المركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية التي هي قيد الإنشاء حاليا من قبل وزارة الكهرباء".

‏وشدد وزير النفط، على ضرورة إلتزام الشركة المتعاقد معها بالتوقيتات التعاقدية بضوء الحاجة الملحة للغاز، حيث إن هذا المشروع سوف يضيف كمية غاز تقدر بـ60 مليون قدم مكعب باليوم لترتفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعب باليوم، من أصل 400 مليون قدم مكعب باليوم وهي الطاقة المستهدفه من الحقل.