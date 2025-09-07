الملكة رانيا: إسرائيل تجوع شعبا بأكمله تحت حصار يقطع عنه كل شرايين الحياة

وصفت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ما يجري في قطاع غزة بأنه "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، مؤكدة أن "الوحشية فيه واضحة ولا يمكن إنكارها".



وفي كلمة ألقتها أمام طلبة الجامعات في المكسيك خلال مؤتمر سيغلو المكسيك (القرن الواحد والعشرين)، أكدت الملكة رانيا أن غزة اليوم تشكل العدسة التي تفرض علينا رؤية الأمور بوضوح أخلاقي ويجب إعادة تقييم الأسس التي تبنى عليها معايير التحضر والقيادة للمجتمعات ليس بالنسبة للشرق الأوسط فقط ولكن للكثيرين حول العالم.



وأدانت الملكة رانيا، بشدة أفعال إسرائيل في قطاع غزة، متهمة إياها بـ"تجويع شعب بأكمله تحت الحصار".

وأضافت الملكة رانيا أن "منازل وتواريخ تسحق تحت الركام، وعشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا، وإسرائيل تجوع شعبا بأكمله تحت حصار يقطع عنه كل شرايين الحياة، وأطباء منهكون من الجوع يكافحون لعلاج المصابين وسط نقص حاد في الإمدادات، وصحفيون شجعان يغطون الأحداث من الخطوط الأمامية يقتلون دون محاسبة".

وتابعت: "غزة اليوم بالنسبة لكثيرين حول العالم، تشكل تحديا لوجهات النظر السائدة والافتراضات الأساسية والمسلمات، وتدفع الناس للتساؤل حول الروايات التي تفرض كحقائق غير قابلة للنقاش، وتكشف كيف يمكن تحريف الحقائق وتبرير المعاناة التي لا توصف، وتجريد شعب بأكمله من إنسانيته".

ودعت إلى "وقفة تأمل صادقة لإعادة تقييم الأسس التي تبنى عليها القيم الأخلاقية في مواجهة ما ضعف الحس الأخلاقي الذي يطغى على عالم تعمه الفوضى والتشتيت والضجيج، وضرورة إعادة تقييم تعريف المجتمعات للتقدم والقيادة والأسس التي يبنى عليها ذلك".

كما أكدت أنه "لا يوجد عالم يمكن فيه تبرير قصف المستشفيات، أو تجويع الأطفال، أو إطلاق النار على أناس يسعون إلى المعونة".