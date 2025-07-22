وزير الطيران يستقبل نائب رئيس الإياتا لبحث تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، كامل العوضي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والشركات التابعة لها.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في صناعة النقل الجوي، ومواكبة أحدث المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة أبرز التطورات في قطاع الطيران المدني، وبحث آليات دعم مجالات التدريب، وتبادل المعلومات، وتطوير المطارات المصرية بما يعزز من تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز أوجه التعاون مع "الإياتا" في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي، لا سيما في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات الفنية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.



كما أشار إلى أهمية تطوير خدمات الملاحة الجوية باعتبارها عنصرًا محوريًا في تحقيق السلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية، في إطار استراتيجية الدولة لتحديث المنظومة الجوية وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية.

من جانبه، أعرب كامل العوضي عن تقديره للتجربة المصرية في قطاع الطيران المدني، مشيدًا بالتقدم الملحوظ في الأداء الفني، والجاهزية العالية التي أظهرتها منظومة إدارة المجال الجوي المصري خلال فترات التوتر الإقليمي، والتي نالت إشادة واسعة من مؤسسات دولية متخصصة.

كما ثمن العوضي الدور الاحترافي الذي يقدمه رجال المراقبة الجوية المصرية، وقدرتهم على إدارة الحركة الجوية بفعالية رغم التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر أثبتت قدرتها على استيعاب الحركة الجوية العابرة للأجواء في ظل إغلاق عدد من المجالات الجوية لدول مجاورة، مما يعزز مكانتها كممر جوي آمن ورئيسي في المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون الدولي، وتأكيد الريادة المصرية في مجال النقل الجوي والملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.