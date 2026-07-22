انطلاق الدورة الثانية لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى الثقافية

أعلنت جائزة الشيخ يوسف بن عيسى الثقافية عن انطلاق دورتها الثانية، بهدف تكريم وتشجيع المؤسسات والأفراد على إصدار مؤلَّفات ثقافية وأدبية وعلمية، والإسهام في إثراء الحركة الثقافية في الكويت والوطن العربي، وتسليط الضوء على أبرز الإصدارات في حقول الآداب والعلوم الإنسانية.

وتتضمَّن الجائزة في دورتها الثانية ثلاثة فروع، هي: فرع الآداب (الرواية)، فرع الدراسات الإنسانية (علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، الدراسات الثقافية، الإنسانيات الرقمية)، وفرع شخصية العام الثقافية المُخصّص للأفراد أو للمؤسَّسات العاملة في الحقل الثقافي المحلِّي أو العربي.

وأعربت الأمين العام لجائزة الشيخ يوسف بن عيسى الثقافية، الكاتبة بثينة العيسى، عن سعادتها بانطلاق الدورة الثانية من الجائزة، موضحةً أن هذه الدورة شهدت إعادة صياغة لفروعها بما يعكس أولويات المشهد الثقافي الراهن. وقالت: "حرصنا على الإبقاء على فرع الرواية استمرارًا لالتزامنا بدعم الرواية العربية، فيما خصصنا الفرع الثاني للدراسات الإنسانية، بما يشمل علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها، انطلاقًا من قناعتنا بأن التحولات الرقمية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تجعل الأسئلة التي تطرحها هذه الحقول أكثر إلحاحًا وراهنية، لا سيما في سياق الإنسان العربي".

وأضافت العيسى: "استحدثنا هذا العام فرع شخصية العام الثقافية لتكريم شخصية أو مؤسسة كان لها أثر بارز في خدمة الثقافة، وهو فرع يستلهم سيرة الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، الذي لم يكن غزير الإنتاج في الكتابة، لكنه كان فاعلًا ومؤثرًا في صناعة المشهد الثقافي والتعليمي وفي مسيرة الإصلاح الاجتماعي. ونؤمن بأن العطاء الثقافي لا يقتصر على المؤلفات، بل يشمل كل من أسهم في بناء المؤسسات، ورعاية المبادرات، وصناعة الأثر الثقافي المستدام".

أُطلِقتْ الجائزة في عام 2025 بمساهمة عددٍ من الشركات والمبادرين في القطاع الأهلي، وهي: شركة فوزك التعليمية، وكيو إنترناشيونال كونستلتنتس، وشركة علي عبدالوهاب المطوع، وجمعية سلطان التعليمية، وشركة كيا المطوع، وشركة الخدمات البترولية، وورثة د. شملان يوسف بن عيسى، وشركة كويت سلوشنس إكسبرت، ومبرة الشيخ صباح السالم الصباح، والجامعة الأمريكية في الكويت، وشبكة لينك الإعلامية، وشركة XY Studio، وشركة الكويت Zbom، والخطوط الجوية الكويتية، ودار الآثار الإسلامية، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

شهدت الدورة الأولى مشاركة 532 كتابًا من 32 دولة، موزَّعة على 390 عملًا في فرع الآداب (الرواية)، 79 عملًا في فرع التَّاريخ، و63 عملًا في فرع التَّربية والتَّعليم، وقد أعلنتْ الجائزة عن قوائمها الطويلة في نوفمبر 2025، ثم عن قوائمها القصيرة في فبراير 2026، وأعلن عن الفائزين في إبريل 2026.

ويترأس مجلس الأمناء د. عبد العزيز السلطان، بعضوية كل من فيصل علي عبدالوهاب المطوع، ود. ياسمين فوزي الصالح، ود. سليمان العسكري، والشيخة مريم محمد صباح السالم، ومحمد الشيخ يوسف بن عيسى، وعبدالوهاب عارف العيسى، في حين يضمُّ المجلسُ التنفيذي كلًّا من يوسف شملان العيسى، والأمين العام للجائزة بثينة العيسى.

تُشرفُ مكتبة ومنشورات تكوين في الكويت على الجائزة، وتستقبل المشاركات عن طريق الموقع الإلكتروني حتى 20 سبتمبر 2026.