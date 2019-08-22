السفير الياباني: مشاركة السيسي في مؤتمر «التيكاد» هامة وتعطي زخما للعلاقات الثنائية

أكد سفير اليابان بالقاهرة مساكي نوكي، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7" الذي سيعقد في مدينة يوكوهاما من 28 وحتى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة ألف و500 رجل أعمال ياباني و50 رجل أعمال مصري.

ولفت السفير، في تصريحات أمس الأربعاء، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي ستكون مشاركة فاعلة وهامة حيث سيترأس مع رئيس الوزراء الياباني الجلسات الافتتاحية والختامية، بالإضافة إلى مشاركته في الفعاليات المختلفة التي تعقد على هامش المؤتمر والتي تبلغ حوالي 170 فعالية، كما أن المؤتمر المقبل سيكون أول مؤتمر للتيكاد يحضره رئيس مصري.

وقال نوكي إن مشاركة السيسي في مؤتمر التيكاد ستعطي مزيدًا من الزخم للعلاقات القوية التي تربط البلدين، حيث تأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من مشاركته في قمة مجموعة العشرين G20 باليابان ولقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، مضيفًا أن القاهرة وطوكيو تجمعهما شراكة استراتيجية، وهناك تعاون كبير بين البلدين في العديد من المجالات حيث تدعم بلاده كثير من المشروعات التنموية في مصر خاصة في مجال التعليم.

وأشار السفير، إلى أن مصر أحد أهم شركاء التنمية لبلاده في إفريقيا؛ خاصة في مجال التدريب من خلال استقبال المتدربين الأفارقة، مشددًا على أن القاهرة تعد أحد أهم العواصم في القارة حيث تسهم بفاعلية في جهود الاندماج والتقدم والاستقرار وتلعب دورًا هامًا في تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة في إفريقيا، ما ينعكس على مناخ الاستثمار وهو ما تستفيد منه اليابان.

وذكر نوكي، إن مصر ثالث أكبر شريك تجاري لليابان في إفريقيا ورابع أكبر دولة بها شركات يابانية، مضيفًا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية هامة بدأت تؤتي ثمارها مع تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وهي عناصر تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر.

ولفت السفير، إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في مصر بلغ 161.1 مليون دولار في 2017-2018، بزيادة 74% عن العام السابق، وهو في ارتفاع منذ عام 2015 بفضل البيئة الاقتصادية والسياسية المستقرة في مصر، وتستثمر الشركات اليابانية في مجالات واسعة ولكن بشكل خاص في قطاعي السيارات والطاقة.

وأكد أن مصر لديها إمكانيات وقدرات هائلة لاستقبال الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى أن استقرار الوضع السياسي والاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار أدى إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، وقد أبدى رجال الأعمال اليابانيين اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر.

ولفت السفير، إلى أن مصر بلد هام في إفريقيا والشرق الأوسط وهي منطقة بها العديد من التحديات، مؤكدًا أن الاستقرار في مصر ينعكس على المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن أعداد السياح اليابانيين إلى مصر تضاعف منذ 2011 ليصل إلى 42 ألف ياباني خلال العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع أعداد السياح اليابانيين هذا العام.

وقال مساكي نوكي، إن مؤتمر "تيكاد 7" يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري الياباني مع الدول الإفريقية، ويتضمن مناقشات حول تعزيز الصحة والتعليم والتغير المناخي وتمكين المرأة، ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في القارة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تلعب مصر دورًا هامًا في هذا السياق بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

ولفت سفير سفير اليابان بالقاهرة إلى أن "التيكاد" أحد أقدم الشراكات مع القارة الأفريقية، ويتم تنظيمها بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بمشاركة القطاع الخاص، ويهتم المؤتمر بترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة وتمكين المرأة، ودعم مشروعات البنية التحتية المستدامة في دول القارة.