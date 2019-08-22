دواين جونسون يتصدر قائمة فوربس للممثلين الأعلى أجرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجم أفلام الحركة دواين جونسون خلال احتفال في لوس أنجليس يوم 13 يوليو 2019. تصوير: ماريو أنزوني - رويترز.

أفادت مجلة فوربس يوم الأربعاء بأن نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الذي لعب أدوار البطولة في أفلام مثل ”جومانجي“ و“سريع وغاضب“ (فاست أند فيوريوس)، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم.

وقالت المجلة إن جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بذا روك، جنى 89.4 مليون دولار من يونيو حزيران 2018 إلى يونيو حزيران 2019.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة أندر أرمر.

وفي العام الماضي حل جونسون في المركز الثاني بعد جورج كلوني، الذي حقق أرباحا كبيرة من مبيعات شركته لإنتاج مشروب التكيلا.

أما المركزين التاليين في قائمة هذا العام فاحتلها نجمان من فيلم ”المنتقمون: لعبة النهاية“ (أفنجرز: إند جيم)، الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ شباك التذاكر.

وقالت المجلة إن كريس هيمزورث الذي جسد شخصية ثور جنى 76.4 مليون دولار بينما ربح روبرت داوني جونيور الذي لعب دور أيرون مان 66 مليون دولار.

وجاء ممثلون آخرون من الفيلم مثل برادلي كوبر وكريس إيفانز وبول راد في المراكز العشرة الأولى.

وفي المركز الرابع جاء ممثل بوليوود أكشاي كومار بمبلغ 65 مليون دولار بينما حل نجم أفلام فنون القتال جاكي تشان في المركز الخامس بثمانية وخمسين مليون دولار.

وتقول المجلة إن هذه أجور الممثلين قبل خصم الضرائب ولا تشمل الرسوم التي تُدفع للوكلاء والمدراء والمحامين.