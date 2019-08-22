أمريكا وبريطانيا والنرويج: الحكومة السودانية الجديدة فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر واحترام الحريات

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ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الأربعاء، أن الحكومة السودانية الجديدة تشكل "فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر واحترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية".

جاء ذلك في بيان مشترك للدول الثلاث أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الدول الثلاث إنها ستواصل دعم الحكومة الانتقالية في تحقيقها في العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وأدى عبدالله حمدوك اليمين الدستورية مساء الأربعاء رئيسا لوزراء السودان أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.

ودعا حمدوك، في تصريح صحفي في المطار، إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ونادى حمدوك بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان، داعياً جميع الأطراف للعمل مع بعض حتي تتغير أوضاع البلاد وتتجه الي آفاق أرحب من التنمية والازدهار وعبر عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن تلبية لقرار الشعب.