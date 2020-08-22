 إجراء بفرض غرامة على 50 شرطيا لعدم مراعاتهم قيود كورونا في مدينة ألمانية - بوابة الشروق
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إجراء بفرض غرامة على 50 شرطيا لعدم مراعاتهم قيود كورونا في مدينة ألمانية

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
ماينس (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 7:35 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 7:35 م

قررت إدارة مدينة ماينس تقديم طلب بفرض عقوبات مالية على 50 شرطيا وشرطية فيها لأنهم انتهكوا قبل 3 أشهر خلال تواجدهم في حانة بالمدينة القديمة قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضت للتعامل مع جائحة كورونا.

وقال رالف بيترهانفار المتحدث باسم المدينة اليوم السبت في ماينس: "إن قيمة الغرامات المعتزم توقيعها تتراوح بين غرامة تحذير بسيطة بسبب تجاهل ارتداء الكمامة وغرامات تصل إلى مئات اليوروات".

وكان أفراد الشرطة من الرجال والنساء انتهكوا تعاليم أساسية للائحة مكافحة كورونا التي صدرت في ولاية راينلاند بفالتس جنوب غربي ألمانيا في مايو الماضي، مثل تجاهل ارتداء الكمامة أو عدم حفظ مسافات التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

كما مكث أفراد الشرطة داخل الحانة للاحتفال فترة أطول من المسموح به.

كان أفراد الشرطة يحتفلون خلال فترة الإغلاق بيوم ترقية رتبهم الوظيفية.

وقال رينالدو روبيرتو المتحدث باسم الشرطة، إن الشرطة ملزمة بانتظاهر إجراء توقيع الغرامة في كل حالة على حدة قبل أن تدرس اتخاذ عواقب تأديبية تجاه هؤلاء المخالفين.

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