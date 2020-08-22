الرئيس الجزائري يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية بشرشال

شهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم السبت، حفل تخرج 3 دفعات جديد من الأكاديمية العسكرية "هواري بومدين" بشرشال بولاية تيبازة (المتاخمة للعاصمة).

وكان الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري وقيادات الجيش الجزائري في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى الأكاديمية حيث قرأ الفاتحة على روح الرئيس بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وقلَّد الرئيس تبون وقادة الجيش الطلبة الأوائل الرتب والشهادات الخاصة بهم.

من جانبه، أشاد الفريق شنقريحة -في كلمته خلال الاحتقال- بالدعم الذي يوليه الرئيس تبون للأكاديمية العسكرية بشرشال.