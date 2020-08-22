استطلاع: ارتفاع درجة الثقة في ميركل خلال أزمة كورونا

كشف استطلاع للرأي أجري في ألمانيا عن ارتفاع درجة الثقة في المستشارة انجيلا ميركل ووزير صحتها ينس شبان ورئيس حكومة ولاية بافاريا، في ظل أزمة كورونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجره معهد (فورسا) لأبحاث الرأي لصالح محطة (آر تي إل)، ونُشِرَت اليوم السبت، أن درجة الثقة التي حصلت عليها ميركل زادت بمقدار 12 درجة مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في يناير الماضي قبل اندلاع أزمة كورونا.

ووصل مقدار الزيادة في درجة الثقة التي حصل عليها شبان إلى 13 درجة، وبلغ مقدار الزيادة ذروته مع زودر حيث وصل إلى 17 درجة.

ويتيح الاستطلاع للمشاركين فيه منح درجة ثقة في الساسة تصل إلى 100 درجة.

وحسب الاستطلاع الأخير، حصلت ميركل على 71 درجة تلاها زودر، الذي يتزعم أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حيث حصل على 59 درجة، ثم وزير المالية أولاف شولتس بـ51 درجة (بزيادة بمقدار خمس درجات) ثم شبان بـ50 درجة.

وفقد روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر، المركز الثاني في القائمة ليجيء في المركز الخامس.

أما أكبر الخاسرين في هذا الاستطلاع فكان كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطي الحر الذي حصل على سالب 10، ثم ارمين لاشت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا وفريدريش ميرتس الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (وكلاهما مرشحان لمنصب رئيس حزب ميركل) حيث حصل كل منهما على سالب 6.