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تميزت سوق الأسهم السعودية "تداول"، بأداء إيجابي خلال الأسبوع المنصرم، مواصلة ارتفاعها للأسبوع الثامن على التوالي، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات الرئيسية.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" 8ر1 بالمئة، بمكاسب بلغت 6ر138 نقطة، صعد بها إلى مستوى 84ر842ر7 نقطة، مقابل 25ر704ر7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وصعدت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 78ر159 مليار ريال، لتصل إلى 686ر8 تريليون ريال، مقابل 527ر8 تريليون ريال، بالأسبوع السابق.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة أسهم "البنوك" التي سجلت ارتفاعًا نسبته 37ر3 بالمئة، وصعد قطاع الطاقة 61ر1 بالمئة، وبلغت مكاسب المواد الأساسية 45ر1 بالمئة.

واقتصرت الخسائر على 4 قطاعات، تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية بتراجع 71ر0 بالمئة، وخالف قطاع الاتصالات أداء القطاعات الرئيسية بعد هبوطه 08ر0 بالمئة.

وارتفعت قيم التداول، بنسبة 2ر22 بالمئة خلال الأسبوع الماضي إلى 67ر38 مليار ريال، مقابل 6ر31 مليار ريال بالأسبوع الماضي.

وصعدت كميات التداول إلى 74ر1 مليار سهم، مقابل 57ر1 مليار سهم بالأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 3ر10 بالمئة.

وعلى مستوى الأسهم، سجل سهم "اللجين" أعلى المكاسب خلال الأسبوع بارتفاع نسبته 79ر20 بالمئة، وكانت أكبر الخسائر لـ"الوطنية للتعليم" الذي هبط 26ر6 بالمئة.

وتصدر "الراجحي" نشاط الأسهم من حيث القيمة، بنحو 69ر1 مليار ريال، وكانت أعلى الكميات لـ"دار الأركان"، بتداولات بلغت 47ر148 مليون سهم.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد أنهى تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 17ر5 بالمئة، مضيفًا نحو 7ر410 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 49ر349ر8 نقطة.