صحيفة سعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم للسلوك التخريبي لإيران

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقف حازم ورادع للسلوك التخريبي لإيران، التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أجنداتها الخبيثة وترفض بل وتعطل كل مساعي الـسلام في المنطقة.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم السبت التي جاءت بعنوان (البعد الأوحد لإرهاب إيران)- أن الممارسات العدوانية للنظام الإيراني في المنطقة، من خلال ميليشياتها وأذرعها في لبنان واليمن وبقية الدول العربية التي تتواجد هذه العصابات على أراضيها، والتي ورغم كل المواقف الدولية لا تزال تجد الدعم والتسليح من قبل النظام في طهران؛ لكي تمضي في ارتكاب المزيد من الجرائم والتخريب والعدوان والاعتداءات الخارجة عن كل القوانين والأعراف، والتي تهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس الماضي من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران).