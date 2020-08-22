عشرات يتجمعون في مستهل مظاهرة غربي ألمانيا احتجاجا على عنف الشرطة

تجمع نحو 120 شخصا، اليوم السبت، في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا؛ للتظاهر احتجاجا على عنف الشرطة، حسبما ذكر مراسل ميداني لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وكان المبلغون عن المظاهرة أعلنوا أنهم يتوقعون أن يصل عدد المشاركين إلى 5000 شخص.

وحسب تصريحات الشرطة، فإنه سيتم تمديد مرحلة التجمع للمتظاهرين أمام برلمان ولاية شمال الراين-ويستفاليا حتى الثالثة عصر اليوم، وبعد ذلك سيجوب المتظاهرون المدينة.

وخطط المنظمون لمسيرة احتجاجية تنطلق من أمام برلمان الولاية لتجوب قلب المدينة ثم تعود إلى البرلمان مرة أخرى.

وتأتي المظاهرة، التي تحمل شعار "مسيرة احتجاجية من أجل محمد أ. - ضد عنف الشرطة"، على خلفية عملية للشرطة الأسبوع الماضي، حيث قام صبي -15 عاما- بإهانة رجال شرطة والاعتداء عليهم فعليا ومقاومة اعتقاله، ثم تولى رجال شرطة تثبيته على الأرض، وقام أحد رجال الشرطة بالضغط على رأس الصبي بركبته على الأرض.

ولا تزال التحقيقات بشأن الواقعة سارية.

وذكر وزير الداخلية المحلي للولاية، هربرت رويل، أول أمس الخميس، خلال اجتماع للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان المحلي أن هذا الأسلوب في السيطرة على أفراد مسموح به لدى الشرطة على نحو مبدئي.