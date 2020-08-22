كرواتيا تعلن قيود جديدة لمواجهة كورونا مع زيادة جديدة في حالات الإصابة

أعادت كرواتيا، اليوم السبت، فرض بعض القيود لمواجهة عودة تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي بدأت تبعد السياح الأجانب من البلاد وبددت الآمال بشكل كبير بشأن موسم جيد متأخر.

وسجل المقر الرئيسي للجنة مواجهة فيروس كورونا 306 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، وهو أحدث رقم قياسي، بعد سلسلة من الأرقام القياسية في حالات الإصابة اليومية في عودة التفشي الحالي، التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.

وهناك حاليا 2052 حالة نشطة و6868 شخصا في العزل، طبقا لما ذكرته السلطات في المؤتمر الصحفي اليومي في زغرب.

وسعيا للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا للتوصيات، فرضت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد غد الاثنين وتستمر 14 يوما على الأقل.

وستسمح المقاهي والحانات فقط بالضيوف في المناطق المفتوحة، ولن يتم السماح لأكثر من 50 شخصا في الجنازات وحفلات الزفاف ولن يشارك أكثر من 20 شخصا في الحفلات الخاصة.

وكانت عودة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أدى إلى تقليص التوقعات في قطاع السياحة في كرواتيا، حيث بدأ السياح الأجانب يحزمون أمتعتهم ويلغون الحجوزات، طبقا لما ذكرته قناة "إتش آر تي" التلفزيونية الكرواتية اليوم السبت.

وقال فيليب كولوسيتش، من نادي "ادرياتيك انترناشونال" الكرواتي: "لسوء الحظ، نرى ضيوفا يغادرون، معظمهم من ألمانيا والنمسا وسلوفينيا ودول أخرى أدرجتنا على القائمة الحمراء".

وأضافت القناة التلفزيونية أنه يتم إلغاء الحجوزات، فيما ظهرت طوابير السياح الألمان أمام المستشفيات للخضوع لاختبارات فيروس كورونا.

وأضاف كولوسيتش "السياح يغادرون للعديد من الأسباب- الأسرة والسياسة والوظائف. في نهاية الأمر، هم يريدون العودة إلى وطنهم والبقاء في آمان"

وكانت النمسا وإيطاليا وسلوفينيا، أدرجت كل المناطق في كرواتيا على القائمة الحمراء، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كرواتيا على مدى الأيام العشرة الماضية، فيما صنفت ألمانيا منطقتين ساحليتين بها بوصفهما غير آمنتين. ويشكل السياح من الدول الأربع معظم السياح الأجانب.

وتشكل السياحة الصناعة الأكثر أهمية في كرواتيا، وتساهم بنسبة أكثر من 20 بالمئة من النشاط الاقتصادي. وفتحت البلاد أبوابها أمام السياح في الأول من يوليو الماضي وسجلت أرقاما قوية بشكل مفاجئ بالنسبة لعدد الزوار، حتى عودة ظهور حالات جديدة مؤخرا.