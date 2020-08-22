منظمة الصحة العالمية: نأمل في تخلص العالم من كورونا في أقل من عامين

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دروس أدهانوم جيبريسوس أمس الجمعة، للصحفيين في جنيف عن أمله "بأن ننتهي من جائحة كورونا هذه قبل أقل من عامين"، مشددا على إمكانية السيطرة على فيروس كورونا بمدة أسرع مقارنة بجائحة الانفلونزا الإسبانية 1918 المميتة.

واعتبر جيبريسوس أنه عبر "الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد والأمل أن نحصل على أدوات إضافية مثل اللقاحات، اعتقد أن باستطاعتنا انهاء الجائحة في وقت أقل مما استغرقته انفلونزا عام 1918"، وفقا لوكالة الصحافة الفرننسية.

وتسبب كوفيد-19 حتى اليوم بوفاة نحو 800 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 23 مليونا حول العالم. وتشهد دول غرب أوروبا مستويات من الإصابات هي الأعلى منذ شهور، خصوصا ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ما يثير المخاوف من موجة ثانية تجتاح العالم.

وطلب المسؤولون في مدريد من السكان في المناطق الأكثر تأثرا التزام منازلهم للمساعدة في الحد من تفشي الوباء في وقت سجلت البلاد أكثر من 8000 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أما في لبنان، وبهدف مواجهة الأعداد القياسية في الإصابات وامتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد-19 والمصابين جراء الانفجار الهائل في 4 أغسطس الجاري في مرفأ بيروت، دخل مرسوم إعادة الإغلاق الذي أصدرته السلطات حيز التنفيذ أمس الجمعة، وسيستمر لأكثر من أسبوعين.

ومع تسجيل أكثر من ألف إصابة يومية منذ بداية الشهر الجاري، يزداد الوضع سوءا أيضا في المغرب ما دفع الدار البيضاء ومراكش، العاصمتين الاقتصادية والسياحية للبلاد، الخميس إلى إعادة فرض قيود صحية صارمة.