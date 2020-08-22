ألمانيا تسجل 2034 إصابة جديدة بكورونا في أكبر حصيلة منذ 4 أشهر

سجلت ألمانيا 2034 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة تسجلها البلاد منذ نحو 4 أشهر.

وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، وفق مانقلته صحيفة "دير فيلت" الألمانية، إلى تسجيل 2034 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم واحد، لتتجاوز الحصيلة اليومية 2000 حالة للمرة الأولى منذ يوم 25 أبريل الذي سجلت خلاله 2055 إصابة جديدة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 232 ألفا و82 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 9 آلاف و267 حالة وفاة بعد تسجيل 7 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 206 آلاف و600 شخص.

كانت ألمانيا قد شهدت ذروة تفشي فيروس كورونا في نهاية مارس وبداية أبريل حيث كانت تسجل أكثر من 6 آلاف حالة، وانخفضت أعداد الإصابات بعد ذلك بشكل ملحوظ، إلا أنها عادت لتتزايد من جديد منذ نهاية يوليو.

ووفقًا لمعهد روبرت كوخ فإن التزايد الأخير في الأرقام لا يرجع فقط إلى الزيادة الكبيرة في عدد اختبارات كوفيد-19 التي يتم إجراؤها مؤخرا، فهناك عدد كبير من حالات التفشي الصغيرة على الصعيد الوطني والمرتبطة، على سبيل المثال، باحتفالات العائلة والأصدقاء.