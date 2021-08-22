استقرار الدولار واليورو أمام الجنيه في بداية تعاملات صرف العملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف اليورو عند 18.30 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.54 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 51.92 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.23جنيه للشراء، و18.41جنيه، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 15 قرشا ليسجل 21.26 جنيه للشراء، وتراجع 18 قرشا لسعر البيع ليسجل 21.46 جنيه.

واستقر الريال السعودي، ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي 4 قروش ليسجل 49.25 جنيه للشراء، وانخفض قرشا واحدا لسعر البيع ليسجل 52.25 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو 3 قروش ليسجل 18.23جنيه للشراء، واستقر لسعر البيع ليسجل 18.41 جنيه، وانخفض سعر الجنيه الاسترليني 15 قرشا ليسجل 21.23 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع 18 قرشا عند 21.46 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار 3 قروش ليسجل 49.26 جنيه للشراء، وتراجع قرش واحد لسعر البيع ليسجل 52.25 جنيه.