وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، والعمل على رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وإزالة حالات التعدٍ بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ وذلك بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وبني مزار، حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية أبو يعقوب على مساحة قيراط و18 سهما، بالإضافة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء في المهد حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء لحين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم إزالة 45 حالة إزالة إدارية، وتحرير 10 محاضر تعدٍ على حرم الطريق، بالإضافة للتحفظ على 35 لوحة إعلانات معلقة بشوارع المركز.