الرجاء المغربي يتوج بلقب كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب

توج فريق الرجاء المغربي بلقب كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية)، مساء السبت، عقب فوزه في المباراة النهائية على اتحاد جدة السعودي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

وتقدم الاتحاد بهدف سجله برونو هنريكي في الدقيقة الرابعة وتعادل الرجاء عن طريق إلياس حداد في الدقيقة الخامسة، ثم سجل محمود بنحليب الهدف الثاني للرجاء في الدقيقة 13، قبل أن يسجل رومارو ريكاردو دا سيلفا هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء ثم سجل زكرياء الودري الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء 3 / 2.

وفي الشوط الثاني سجل سفيان رحيمي الهدف الرابع للرجاء في الدقيقة 50 قبل أن يسجل روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 53 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع للاتحاد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وفي ركلات الترجيح، سجل للرجاء سفيان رحيمي ومحمد زريدة وعبد الإله حفيظي وعمر عرجون وأضاع عبد الإله مدكور.

فيما سجل للاتحاد روماريو ريكاردو دا سيلفا وإيجور كورنادو وعبد الإله المالكي وأهدر برونو هنريكي وفهد المولد.

وتأهل الرجاء للمباراة النهائية بعدما تغلب على الإسماعيلي 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور قبل النهائي، فيما تأهل الاتحاد بتغلبه على الشباب 4 / 3 في مجموع المباراتين.

وضغط فريق الاتحاد هجوميا منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الرجاء وهو ما تحقق بالفعل ففي الدقيقة الرابعة سجل الاتحاد الهدف الأول عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى من خارج منطقة الجزاء ارتقى إليها برونو هنريكي وقابلها بضربة رأس قوية إلى داخل المرمى.

لم تدم فرحة الاتحاد طويلا حيث تمكن الرجاء من تعديل النتيجة في الدقيقة التالية عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء الاتحاد ارتقى إليها إلياس حداد وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وضغط الرجاء هجوميا بعد الهدف وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل الهدف الثاني وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 13 لعبت ركلة ركنية أبعدها دفاع الاتحاد ليردها لاعبو الرجاء إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محمود بنحليب الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 27 وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعدما قام أنس زنيتي حارس الرجاء بعرقلة روماريو ريكاردو دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، وسدد روماريو ريكاردو دا سيلفا ركلة الجزاء إلى داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 28.

وضغط الرجاء هجوميا بحثا عن تسجيل الهدف الثالث وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 37 عندما سدد زكرياء الوردي كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء لتصطدم بقدم عمر هوساوي وتغير اتجاهها لتعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الرجاء 3 / 2.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الاتحاد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أجبر الرجاء على التراجع لوسط ملعبه والاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 50 سجل سفيان رحيمي الهدف الرابع للرجاء عندما سدد ركلة حرة مباشرة باتجاه المرمى لتصطدم بجسد أحد لاعبي الاتحاد لتغير اتجاهها ثم لمسها الحارس مارسيلو جروهي قبل أن تعانق الشباك.

وفي الدقيقة 53 سجل الاتحاد الهدف الثالث عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى استلمها روماريو ريكاردو دا سيلفا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 62 احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد بعدما قام أسامة سوكحان بعرقلة سعود عبد الحميد داخل منطقة الجزاء، وسدد روماريو ريكاردو دا سيلفا ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 64.

بعد الهدف سيطر الرجاء على مجريات اللقاء وتوالت محاولته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف القوز في الوقت نفسه تراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين إلا أن اللعب انحصر في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4 والاحتكام لركلات الترجيح.