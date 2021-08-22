كوريا الجنوبية تسجل 1628 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل كوريا الجنوبية 1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينها 1590 إصابة محلية، و38 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 236 ألفا و366 حالة، بالإضافة إلى 13 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2215.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، تنتشر الموجة الرابعة من الفيروس، التي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها في أوائل الشهر الماضي، في كوريا الجنوبية بوتيرة سريعة، لذا قررت الحكومة الكورية أول أمس تمديد فترة مستوى التباعد الاجتماعي المطبق حاليًّا (المستوى الرابع في العاصمة سول والمدن المجاورة لها، والمستوى الثالث في المناطق الأخرى) لمدة أسبوعين إضافيين حتى يوم 5 الشهر المقبل.

وفيما يخص عدد فحوصات الكشف عن كورونا، أجرت كوريا الجنوبية ما يبلغ مجموعه 12,664,343 فحصا حتى الآن منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد في يناير من العام الماضي.