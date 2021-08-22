رئيس وزراء سنغافورة يهنئ إسماعيل صبري على توليه رئاسة حكومة ماليزيا

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هنأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الأحد، إسماعيل صبري يعقوب على توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا، حيث دعا نظيره الذي أدى اليمين الدستورية قبل ساعات، إلى القيام بزيارة رسمية إلى سنغافورة.

​ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية عن وزارة الشئون الخارجية السنغافورية قولها، إنه في اتصال هاتفي أجراه لي مع نظيره الماليزي، أكد الزعيمان أهمية العلاقات الوثيقة والعميقة وواسعة النطاق بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن المسئولين أعربا -خلال الاتصال- عن تطلعهما إلى العمل معا بشكل وثيق ومواجهة التحديات المشتركة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي رسالة تهنئة منفصلة، سلط لي الضوء على تعامل إسماعيل صبري مع أزمة الوباء بصفته الرئيس المشارك للجنة العمل الخاصة بين سنغافورة وماليزيا بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأشار "لي" إلى أن إسماعيل صبري ساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي من خلال الإشراف على استمرار حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود.

وقد أدى إسماعيل صبري اليمين الدستورية كرئيس لوزراء ماليزيا أمس السبت.