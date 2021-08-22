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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، ندوة توعوية بعنوان «حق المؤلف في قانون الملكية الفكرية»، يحاضرها الدكتور محمد الخياط، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 أغسطس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، بمقر المكتبة في شارع العروبة بمصر الجديدة.

وحق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية. ويغطي حق المؤلف طائفة مصنفات واسعة، من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.