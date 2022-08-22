محافظ كفر الشيخ ووزير التموين يشهدان توقيع عقد إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 12 فدانا

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور علي مصلحي وزير التموين، توقيع الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقد إنشاء منطقة تجارية لوجيستية بمحافظة كفر الشيخ، باستثمارات تصل لـ2 مليار جنيه، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد نقلة كبيرة بعدد من القطاعات، ولكي تكتمل هذه النهضة كان لابد من إقامة منطقة لوجستية بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، توفر كل احتياجات أبناء المحافظات، لوضع حد لمعاناة لانتقالهم للمحافظات المجاورة للحصول على المنتجات التي يرغبونها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتميز بأنها محافظة زراعية صناعية، وتنتج 42% من إنتاج الأسماك، وسيتم إقامة منطقة أخرى لصناعات الأسماك بالتعاون مع وزارة التموين، لاستغلال إنتاج المحافظة الوفير الإنتاج الأمثل، مؤكدا أن المحاور الجديدة والكوبري العلوي الجاري إنشاؤه، لربط شرق بغرب مدينة كفرالشيخ عاصمة المحافظة سيخدم المنطقة اللوجستية، إضافة لاقامة 109 عمارات سكنية تضم أكثر من 16 ألف وحدة سكنية جديدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعلى مدار السنوات التسع شهدت محافظة كفر الشيخ مشروعات عملاقة إقامتها الدولة، لأهالي المحافظة، كان لها الأثر الأكبر على المواطنين، إضافة لما تشهده المحافظة من مشروعات متعددة بقرى حياة كريمة بمطوبس، ستغير الحياة بـ250 قرية وتابعا، وإضافة لمركز الأورام الذي سيتم افتتاحه قريبا، ليضع حدا لمعاناة الآلاف من المرضى.