مصرع 4 أطفال غرقًا جراء الفيضانات والسيول في موريتانيا

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الموريتانية، اليوم الأحد، مصرع أربعة أطفال غرقًا في مدينة سيل ابابي جنوب شرقي موريتانيا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وأضافت اللجنة أنها سجلت خسائر مادية جسيمة، من بينها انهيار أجزاء من الطرق الرابطة بين مدينة سيل ابابي ومدينة امبود، وأكدت أن وضعية الجسر تتطلب تدخلا من قبل الجهات المعنية.

وتابعت اللجنة أن سد لفطح مازال يشكل خطرا على مدينة بومديد في حالة فيضانه، داعية السلطات للتدخل لحماية السكان.

وتضررت مئات المساكن والأعمدة الكهربائية، وانهار بعض الجسور، وتعطلت بعض المصالح الخدمية، وغمرت المياه بعض الطرق، خصوصا في مدينة امبود جنوب شرقي البلاد.