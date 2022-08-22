صبحي يلتقي بعلام ودياب لبحث تطوير كرة القدم المصرية

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التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية.

وجاءت الجلسة لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية وكذلك خطط المنتخب المصري وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث وجه أشرف صبحي بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الاندية المحترفة والشركات الوطنية الراعية للاتحاد لتقديم حلول عاجلة وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية.