أمين التعاون الخليجي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية البريطانية بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، ضمن اجتماعات الأسبوع الأول من الجولة الأولى الاستطلاعية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين عبر الاتصال المرئي، وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وأوضح الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذه الخطوة ترجمة فعلية لما تضمّنه البيان المشترك الموقّع مع وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان في 22 يونيو الماضي، نحو إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرّة طموحة وشاملة وحديثة، تفتح آفاقاً جديدة في تجارة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار المتبادل بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.