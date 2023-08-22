رئيس الصين يصل جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الـ15 والقيام بزيارة دولة

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مساء أمس الإثنين، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس المقرر أن تنطلق هناك اليوم الثلاثاء، والقيام بزيارة دولة لجنوب أفريقيا.



كان في استقبال الرئيس شي بمطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.



ورحب الرئيس رامافوسا ترحيبا حارا بالرئيس شي للقيام بزيارة دولة.



وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته الشديدة بزيارة جنوب أفريقيا مرة أخرى، وقال إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر بشكل معمق مع نظيره الجنوب أفريقي، بشأن تعميق العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك.



وفي معرض إشارته إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب إفريقيا، شدد الرئيس شي على أن "الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين دخلت مرحلة جديدة".



وذكر الرئيس شي أن العلاقات القوية والمتنامية بين الصين وجنوب أفريقيا لا تفيد فقط الشعبين، بل تجلب أيضا المزيد من الاستقرار "إلى عالم يمر بتحولات واضطرابات، مضيفا أنه يعتقد أنه من خلال الجهود المتضافرة للجانبين، ستكلل الزيارة بالتأكيد بالنجاح التام".



ويتوقع أن تركز قمة بريكس في جنوب أفريقيا على توسيع المجموعة، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.



والهدف من توسيع المجموعة هو "البحث عن بدائل" لتوازن القوى العالمي الحالي، وفقا لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور.



وتقول دول بريكس إنها تمثل معا 42% من سكان العالم و30% من مساحة اليابسة العالمية و24% من الناتج الاقتصادي العالمي.



وأكدت أكثر من 30 دولة أخرى مشاركتها في الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت دعوات لـ67 من الساسة رفيعي المستوى من أفريقيا والجنوب العالمي، وكذلك 20 ممثلا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا وغيرها.