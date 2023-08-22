ارتفاع جديد لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم

واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها في التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتجه فيه أنظام المتعاملين إلى المفاوضات بشأن الإضراب المحتمل في منشآت غاز طبيعي مسال كبيرة في أستراليا وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى اضطراب سوق الغاز العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز في العقود القياسية ارتفع اليوم بنسبة 7% بعد ارتفاعه أمس إلى أعلى مستوياته منذ حوالي شهرين.

من المتوقع استمرار محادثات شركة النفط والغاز الأسترالية العملاقة وودسايد إنيرجي جروب ليمتد وعمال والنقابات العمالية التي هددت بتنظيم إضراب عن العمل في منشأة نورث ويست شيلف لتصدير الغاز المسال بحلول الثاني من سبتمبر المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

وقال ميج أونيل الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "هدفنا نحن والعمال هو الوصول إلى اتفاق" ينهي الخلاف بين الجانبين، مضيفا "نحقق تقدما جيدا من خلال الحوار البناء".

وفي الأسبوع الماضي قال تجمع أوف شور أليانس، الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيسيتين في أستراليا، إن العمال في محطة نورث ويست شيلف لتصدير الغاز الطبيعي المسال، سيشاركون في الإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركة وود سايد إنيرجي جروب الأسترالية للنفط والغاز بحلول الأربعاء المقبل

يذكر أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي. كما يدرس عمال منشآت الغاز الأسترالية التابعة لشركة شيفرون الأمريكية تنظيم إضراب ايضا.

وفي حين أدى احتمال الإضراب إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة في الأيام الأخيرة، فإن تاثير مثل هذا الإضراب سيتوقف بدرجة كبيرة على فترته. كما أن تجنب الإضراب يمكن أن يؤدي أيضا إلى تذبذب في الأسعار.

وقال محللون في مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية "إذا لم يحدث الإضراب أو إذا لم يضطرب الإنتاج، ستشهد السوق فائضا كبيرا في الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال مما سيؤدي إلى تراجع أسعار عقود تسليم نوفمبر المقبل".

ورغم الارتفاع المطرد للأسعار خلال الأيام الماضية، مازلت أقل من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في العام الماضي نتيجة الاضطراب الحاد في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عقب بدء غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للتعاملات الأوروبية في ختام التعاملات بنسبة 8ر5 إلى 15ر43 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، كما ارتفع سعر العقود البريطانية المماثلة بنسبة 4ر4% اليوم.