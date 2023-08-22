كشفت اللجنة الوطنية الجمهورية، مساء أمس الاثنين، عن تأهل ثمانية مرشحين لأول مناظرة للانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، والتي من المقرر عقدها غدا الأربعاء.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ورائد الأعمال فيفيك رامسوامي، والحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، والسيناتور تيم سكوت، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، وحاكم أركنساس السابق أسا هاتشينسون، وحاكم نورث داكوتا دوج بورجوم سيظهرون على المنصة في ميلواكي من أجل المناظرة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه لن يشارك في المناظرة، معللاً ذلك بتقدمه الكبير على باقي المنافسين في الاستطلاعات الوطنية والولائية.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية، رونا مكدانيال، في بيان: "اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري متحمسة لتقديم ميدان المرشحين المتنوع والرؤية المحافظة لهزيمة جو بايدن على منصة المناظرة مساء الأربعاء".

وأضافت: "أود التوجه بالشكر لرئيس لجنة المناظرة التابعة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري ديف بوسي، والرئيس المشارك آنا هاثاواي، وشركائنا في المناظرة، فوكس نيوز، ومؤسسة يانج أمريكا، ورامبل على عملهم لإطلاق العملية التمهيدية التي تضع حزبنا ومرشحنا النهائي في أفضل وضع لاستعادة البيت الأبيض الخريف المقبل".

ومن أجل التأهل للمناظرة، يتعين على المرشحين تأكيد أنهم يحظون بدعم 40 ألف متبرع، بما في ذلك ما لا يقل عن 200 في 20 ولاية أو منطقة أو أكثر.

كما يتعين عليهم الوصول إلى دعم بنسبة 1% في ثلاث استطلاعات وطنية مؤهلة أو استطلاعين وطنيين واستطلاع أجري في اثنين أو أربعة من ولايات التصويت المبكر وهي أيوا ونيوهامبشير ونيفادا وساوث كارولينا.

وكان مطلوباً أيضاً من المرشحين توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي مناظرات غير مصرح بها ودعم المرشح الجمهوري النهائي للرئاسة.

وأشارت "نيويورك بوست" إلى أن المرشحين الذين لم يتأهلوا للمناظرة من بينهم حاكم مياني فرانسيس سواريز، والنائب السابق عن تكساس ويل هورد، ومضيف الراديو لاري إلدر، ورجل الأعمال بيري جونسون.