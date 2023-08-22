التموين: عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفي وصل لـ2588 محلا

قال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة تتعامل مع كل الشكاوى التي تأتي من المواطنين بخصوص التلاعب في أسعار المنتجات الخاصة بالأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية، موكدًا أن حملات وزارة التموين ومديرياتها على مستوى المحافظات، حررت 247 محضرا للمحلات التجارية التي ثبت مخالفتها لتخفيضات الأوكازيون الصيفي 2023، وعدم التزامها بالتعليمات التي يقرها قانون حماية المستهلك.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن عقوبة مخالفة تعليمات الوزارة في الأوكازيون الصيفي مختلفة من محال لآخر، وأقصى عقوبة وهي غرامة تصل لـ2 مليون جنيه، بجانب الحبس، موكدا أن المشاركة في الأوكازيون اختياري وليس إجباريا.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا يفيد بأن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 بلغ 2588 محلا حتى الآن، منها 2497 قطاعا خاصا، و67 محلا «قطاع عام»، و15 استثماريا.

وبدوره، أشار أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إلى أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفي 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.

ونوه باستمرار الأوكازيون العمل بالأوكازيون الصيفي 2023، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.