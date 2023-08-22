وفد عسكري روسي رفيع المستوى يصل إلى ليبيا بدعوة من المشير خليفة حفتر

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، على رأس وفد عسكري رفيع إلى ليبيا، له تلبية لدعوة من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها إلى ليبيا، والتي تم إعدادها نتيجة للمحادثات الروسية - الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني "الجيش-2023"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى مسائل العمل المشترك الأخرى.