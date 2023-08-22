فور إعلان وزارة الصحة والسكان، رصد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2، نكشف عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا والمتحور الجديد:



1- في 5 مايو 2023، أعلنت منظمة الصحة العالمية إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بفيروس كورونا.



2- قالت منظمة الصحة العالمية في شهر أغسطس، إن هناك متحورا جديدا مثيرا للاهتمام EG.5، ولكنه قد لا يشكل تهديدا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.



3- أكدت الأدلة العلمية، أن المتحور أكثر انتشارا، ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبئا مرضيا أكثر على المصابين.



4- أظهر آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوما، انخفاض عدد الحالات المصابة.



وبدورها، وجهت المنظمة عدة نصائح، وهي الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



ونصحت المنظمة، الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على المكتسبات الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة الكوفيد؛ استعدادا لأي طارئ مثل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة.



ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا "كوفيد 19" بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الإنفلونزا الموسمية.



وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية بما فيها كوفيد-19، من خلال منظومة ترصد قوية تشمل الترصد الروتيني للأمراض التنفسية الحادة للحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة فى المستشفيات، ومن خلال المواقع المختارة لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، ويجري فحص التسلسل الجيني للعينات المؤكدة معمليا لمرض كوفيد -19 بمعامل الصحة العامة المركزية بشكل مستمر؛ لمتابعة ظهور المتحورات الجديدة داخل جمهورية مصر العربية.



وعن المتحور "EG.5"، قالت وزارة الصحة والسكان، إنه أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 "خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون"، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وصنف على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم بعدها صنف كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.



وقالت الوزارة، إن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، طبق نظاما دقيقا لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية؛ بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، ومن خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، ويطبق في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يجري الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويجري أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة، وعمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.



وتطبق الوزارة، برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية، ويتم تطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية، ويتم تطبيقه في 17 منشأة طبية، حيث تأخذ عينات مسحات حلق وأنف، ويتم عمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.



وأكدت أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يتم دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.