 22 أغسطس 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم - بوابة الشروق
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22 أغسطس 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم

محمد فوزي
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:38 ص

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أغسطس 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

 

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وجائت أسعار الأسمنت على النحو التالي: -

 

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2605 جنيهات.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2600 جنيه.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2650 جنيها.
‏‎وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2750 جنيها.
‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2875 جنيها.
‏‎استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2720 جنيها.


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