 أكبر شركتين للسكك الحديدية في كندا توقفان عملياتهما بعد فشل المحادثات مع نقابة عمالية - بوابة الشروق
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أكبر شركتين للسكك الحديدية في كندا توقفان عملياتهما بعد فشل المحادثات مع نقابة عمالية

كانبرا - د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:01 ص

أوقفت أكبر شركتين للسكك الحديدية في كندا، واللتين تمثلان ما يقرب من 80% من الشبكة الوطنية للبلاد، عملياتهما في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد فشل المحادثات مع نقابة عمالية، ما أدى على الفور إلى تعطل شرايين سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية، التي تقوم يوميا بنقل سلع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار كندي (740 مليون دولار) يوميا.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الخميس، بأن هناك أكثر من 9000 موظف لدى شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية، وشركة باسيفيك كانساس سيتي المحدودة الكندية للسكك الحديدية، لم يزاولوا مهام عملهم، بعد أن انتهت المهلة النهائية المحددة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وكانت شركتا تشغيل السكك الحديدية قد بدأتا إغلاقا تدريجيا للشبكة الأسبوع الماضي.

ولم تتمكن الشركتان من التوصل إلى اتفاق مع نقابة سائقي السكك الحديدية في كندا "تيمسترز كندا" بعد أن صوتت النقابة لصالح الإضراب، بسبب الجدول الزمني وسبل التخفيف من إجهاد العمال.


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