هطول الأمطار الصيفية يتسبب في تراجع محصول الحبوب بألمانيا

تراجع محصول الحبوب الذي جمعه المزارعون في ألمانيا هذا الصيف بشكل كبير بسبب هطول الأمطار بشكل متكرر.

وأعلن اتحاد المزارعين الألمان، أنه من المتوقع أن تصل كمية الحبوب هذا العام إلى 39.3 مليون طن، مقارنة بـ42 مليون طن في حصاد عام 2023.

واعتبر الاتحاد هذه الكمية "حصيلة محبطة"، مشيرا إلى أن كميات الحصاد، وأحيانًا جودة الحبوب، تأثرت بشكل كبير في بعض المناطق بسبب الأمطار المتكررة والتي كان بعضها شديد الغزارة.

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد، يوأخيم روكفيد، حصاد هذا العام بأنه مرحلة توتر جديدة انتهت بخيبة أمل كبيرة، مشيرًا إلى الطقس شديد الرطوبة من الخريف حتى بداية الصيف، وغياب الشمس.

وقال "روكفيد"، إن الأمطار تسببت بالإضافة إلى ذلك في عرقلة عمل الحصادات في كثير من الأحوال خلال فترة الحصاد، موضحًا أن محصول الحبوب الذي جاء أقل من المتوسط بشكل كبير يُظْهِر من جديد التأثيرات الملحوظة بشدة لتغير المناخ.

وفي ضوء هذا الأمر، طالب الاتحاد الحكومة بإلغاء "المتطلبات غير العملية وغير القابلة للتنفيذ" بالنسبة للقطاع، مثل تلك المتعلقة بحماية النباتات.

وأعرب "روكفيد"، عن قلقه بشأن "الانخفاض الحاد في الأسعار"، خاصة في أسواق الحبوب، ورأى أن زراعة الحبوب بطريقة مجدية اقتصادية في ألمانيا أصبحت تقريبا غير ممكنة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، مثل تكاليف الطاقة.