الثقافة الفلسطينية تعلن ترشيح مشروع «من المسافة صفر» للمشاركة في أوسكار 2025

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن ترشيح مشروع "من المسافة صفر" لصانعي الأفلام الغزيين، وللمنتج رشيد مشهراوي، لتمثيل فلسطين رسمياً عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السابعة والتسعين للعام 2025.

جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بناء على تنسيب لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني مكلفة من قبل الوزارة، حيث وقع الاختيار على فيلم "من المسافة صفر" الذي شهد عرضه العالمي الأول في (مهرجان عمان السينمائي الدولي) في دورته الخامسة خلال شهر يوليو 2024، فيما بدء جولة عروضه في أهم المهرجانات العربية والدولية، والذي من المقرر عرضه في (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي)، في دورته التاسعة والأربعين خلال سبتمبر من العام الجاري، كما بدء عروضه المحلية في 10 مدن فلسطينية خلال الشهر الحالي.

وتحمل مجموعة "من المسافة صفر" رؤى وتجارب وحكايا صانعي أفلام غزيين عبر قصص غير محكية، وغير مرئية للعالم، والتي اشتغل عليها صانعيها بظروف غير طبيعية وإمكانيات محدودة وتحت وطأة حرب الإبادة المستمرة على أهلنا في غزة.

وتقدم الحكايا بقوالب مختلفة ومتنوعة ما بين الروائي، والوثائقي والتسجيلي إلا أن الرابط بينها هو الصدق والعفوية والإنسانية رغم لا إنسانية الواقع وقساوة المشهدية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "من المسافة صفر" انطلقت من المخرج والمنتج الفلسطيني ابن غزة رشيد مشهراوي، إثر الحرب الشرسة والمستمرة على غزة في ديسمبر 2023، والتي ساهم في دعمها ورعايتها عدد من السينمائيين والأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتم إنجاز العمل خلال 8 أشهر ما بين تصوير ومونتاج.



وقال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان، في تصريحه حول ترشيح "من مسافة صفر" ، إن هذا الترشيح يؤكد أهمية ودور السينما الفلسطينية حتى في أشد الظروف ظلمة، حيث استطاع صناع هذا العمل من رواية قصصهم وتوثيق تجاربهم الإنسانية في ظل أقصى الظروف اللاإنسانية ورغم جميع التحديات إلى العالم وعبر أهم المحافل الدولية والعربية.

وأضاف الوزير الفلسطيني، أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الكامل للمبدعين الفلسطينيين لتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشاركات في تسليط الضوء على الهوية والرواية الفلسطينية عبر العالم.



وتكون بهذا الاختيار دولة فلسطين قد تقدمت بسبعة عشر فيلماً لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقاً) منذ العام 2003، وحتى اليوم.