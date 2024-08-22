الاتحاد الأوروبي يرسل طائرتين لمساعدة البرتغال في مكافحة حرائق الغابات في ماديرا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أنها سترسل طائرتين لمكافحة الحرائق لمساعدة البرتغال في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة ماديرا.

وقال المتحدث باسم المفوضية، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم، إن طائرتين من الاحتياطي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي في طريقهما بالفعل من إسبانيا إلى ماديرا ومن المتوقع أن تصلا في وقت لاحق من اليوم.

ويندرج هذا الدعم ضمن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتعامل مع مثل هذه الكوارث.

وقال المتحدث إن البرتغال طلبت من المفوضية المساعدة بموجب الآلية أمس الأربعاء.

وأضاف المتحدث أن المفوضية ستزود السلطات البرتغالية أيضا بصور من الأقمار الاصطناعية من برنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي.

وتقع منطقة ماديرا البرتغالية المتمتعة بالحكم الذاتي في المحيط الأطلسي، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوبي غرب البر الرئيسي للبرتغال وعلى بعد نحو 500 كيلومتر غربي ساحل المغرب.