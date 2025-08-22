 اعتقال الرئيس السريلانكي السابق ويكرميسينجه بتهم إساءة استخدام أموال الدولة - بوابة الشروق
اعتقال الرئيس السريلانكي السابق ويكرميسينجه بتهم إساءة استخدام أموال الدولة

كولومبو (سريلانكا) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:08 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 9:08 م

أفادت الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، بأنها اعتقلت الرئيس السابق والسياسي البارز في المعارضة رانيل ويكرميسينجه على خلفية اتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة رئاسته.

وصرح المتحدث باسم الشرطة فيدريك ووتلر لوكالة أسوشيتد برس "أ ب"، بأنه قد تم اعتقال ويكرميسينجه، الذي شغل منصب رئاسة سريلانكا من 2022 إلى 2024، بتهم استخدام الأموال العامة لحضور حفل تخرج زوجته في لندن بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة.

ومثل ويكرميسينجه لاحقا أمام محكمة صلح في العاصمة كولومبو، وبعد جلسة استماع مطولة، أمرت المحكمة بإبقائه رهن الاحتجاز حتى 26 أغسطس.

 


