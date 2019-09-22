أنباء عن إصابة العشرات جراء زلزال على بعد 30 كيلومترا من العاصمة الألبانية

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 6ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة على بعد 19 ميلا (30 كيلومترا) غرب تيرانا عاصمة ألبانيا في الساعة الرابعة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

وذكرت هيئة المسح أن مركز الزلزال يقع على بعد ثلاثة أميال (خمسة كيلومترات) شمال غرب دوريس بألبانيا على عمق 10 كيلومترات.

وقالت قناة "آر تي إس إتش" الرسمية إنه تم نقل 37 شخصًا إلى المستشفى بسبب إصابتهم.

وأشار موقع إخباري محلي إلى أن عدد المصابين بلغ 51 شخصا .

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأكوام صغيرة من القرميد وأنقاض أخرى عند قواعد المباني في العاصمة.

وألغى رئيس الوزراء إدي راما رحلة إلى نيويورك في أعقاب الزلزال، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية.

وأفادت تقارير إخبارية في الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية المجاورتين بأنه أمكن الشعور بالزلزال هناك.