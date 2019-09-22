وزير خارجية أوكرانيا: نقدر مساعدة واشنطن لنا

قال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو اليوم الأحد، إن أوكرانيا دولة مستقلة، ولن تنحاز لطرف من الأطراف على الساحة السياسية الأمريكية حتى وإن كانت "نظريا" في وضع يسمح لها بذلك، مؤكدا أن بلاده تقدر المساعدة التي تلقتها من واشنطن.

ونفى بريستيكو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - صحة ما نشر حول قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممارسة ضغوطه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في يوليو الماضي.

وأضاف "أعرف ما الذي جرى في المحادثة، وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط .. فهذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت إجابات جادة حول بعض المسائل".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد اتهمت ترامب بأنه شجع الرئيس الأوكراني خلال اتصال هاتفي على التحقيق في نشاطات في أوكرانيا لابن جو بايدن المرشح الديمقراطي الأبرز للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020. واستندت هذه الاتهامات إلى معلومات قدمها عنصر في الاستخبارات الأمريكية استمع إلى مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني.