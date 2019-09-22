البدري يكشف جهازه المعاون وخطة المنتخب في مؤتمر صحفي

يعقد حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل للكشف عن النظام الذي سيتبعه مع الفراعنة في الفترة المقبلة.

وتولى حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، القيادة الفنية لمنتخب مصر رسميًا خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي رحل عن الفراعنة بعد خيبة الخروج المبكر من دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأسفر الاجتماع الذي عقده حسام البدري مع مسئولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة عصر اليوم الأحد، عن أمرين أولهما كشف البدري عن أفراد جهازه المعاون في المنتخب يوم الأربعاء المقبل، على أن يعقد في اليوم التالي (الخميس) مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام.

واستقر البدرى بشكلًا كبير على أن تضم عناصر جهازه المعاون كل من محمد بركات مديرًا للمنتخب وأحمد أيوب مدرب عام، وطارق مصطفي مدرب عام، وسيد معوض مدرب، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

ويدخل المنتخب الوطني في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري معسكر مغلق بشهر أكتوبر القادم، في اطار الاستعداد لمواجهة منتخب كينيا والمقرر لها بشهر نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وكان البدري قد أعلن اليوم الأحد عن ضم 5 محترفين لمعسكر المنتخب بشهر أكتوبر القادم وهم: "محمد صلاح ، محمود حسن (تريزيجيه)، وأحمد حسن (كوكا)، ومحمد النني، وأحمد حجازي".