شركات السياحة تثمن جهود تنويع منصات الترويج السياحى لمصر

هانى بيتر: شركات متخصصة فى الدعاية والتسويق داخل كل دولة أفضل طرق الترويج



أكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة رئيس شركة برايت ستار للسياحة أن تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحى فى ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، سيرفع معدلات الحركة الوافد فى ضوء الشراكات ذات الخبرات الدولية المتعددة التى تم التعاقد معها مؤخرا للترويج لمصر.

أضاف أن التسويق لصورة مصر مسئولية مجتمعية شاملة وأن الشباب يملك طاقة مبدعة يستطيع بها أن يقدم أفكارا جاذبة على منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا. مشيرا إلى أن مصر تملك مقومات سياحية متميزة غير موجود فى العالم، وحتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة العالمية الوافدة.

وأشار هانى بيتر على أن أهم الإيجابيات فى حملة الترويج الجديدة التى أطلقتها وزارة السياحة تحت مسمى People to People أن الشركة المسئولة عن الترويج السياحى لمصر فى الخارج ستقوم بالترويج لكل دولة على حده خاصة أن كل دولة لها طبيعة فى التسويق والترويج. مشيدا باستجابة وزارة السياحة لطلب القطاع بضرورة وجود شركات متخصصة فى الدعاية لها حيث إن طبيعة كل سوق تختلف عن الأخرى فمثلا السوق الالمانية تختلف فى متطلباتها وطباعتها عن أسواق أخرى.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن كل شركة متخصصة فى دولة من الدول تعرف جيدا كيفية الترويج والتسويق للمقصد السياحى المصرى بما يعود عليها بالنفع من خلال زيادة الحركة الوافدة لمصر. مؤكدا أن طبيعة الشعوب مختلفة وكل شعب له خصائصه والطريقة التى يفضلها فمن المهم جدا والضرورى أن تكون الشركة التى تتولى الدعاية لمصر من داخل كل دولة. لافتا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص فى تحديد الشركة التى تتولى الدعاية فى أى سوق لما يمتلكه القطاع الخاص من خبرة كبيرة.

اضاف الخبير السياحى هانى بيتر أنه مع بداية حملة التسويق والترويج للسياحة المصرية فإن العاملين بالقطاع السياحى يعقدون آمالا كبيرة على هذه الحملة لتحسين الصورة الذهنية والترويجية للمقصد السياحى المصرى بما يليق به كمقصد متميز وفريد.. مؤكدا أنها تحمل نفس المعنى ونفس الروح لشكل الدعاية ولكن من الضرورى جدا التعاقد مع شركات متخصصة فى الدعاية لكل بلد على حدة لأن كل بلد له آلياته للوصول للمستهلك وتختلف من دولة لأخرى فهناك بلاد تعتمد فى الدعاية على التليفزيون أو الراديو وهناك من يعتمد على الأوت دور فى محطات المترو والمواصلات وغيرها من الوسائل وهذا طبقا لكل دولة وظروفها. قال بيتر إنه من الضرورى أن الرسالة الموجهة لكل بلد تختلف عن البلدان الأخرى حتى نصل للهدف من زيادة أعداد السائحين وأيضا لتنشيط جميع المنتجات السياحية التى تتميز بها مصر عن غيرها.. مشيرا إلى أنه على سبيل المثال الرسالة الموجهة للالمان تختلف عن الموجهة للأمريكان أو الانجليز مثلا فكل بلد له اهتمامات مختلفة والرسالة أيضا الموجهة تختلف من شعب لشعب آخر كل له طريقته فالشركات المتخصصة هى أدرى بشعوبها.

وأعلنت وزيرة السياحة عن تفاصيل الشراكات الدولية التى قامت الوزارة بالتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة فى مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، وتتضمن هذه المؤسسات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية التى كانت وزارة السياحة قد أعلنت عن تفاصيل شراكتها فى مايو الماضى، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.