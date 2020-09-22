الهجرة تواصل الرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات النواب

_ مكرم: إجراء التصويت للمصريين بالخارج بالبريد السريع

واصلت وزارة الهجرة، الرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن الوزارة تحرص بين الحين والآخر على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال الرد على أسئلتهم، وكذلك نشر كافة الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت مكرم، في تصريحات لها، أن الدولة ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ونوهت بأن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب تبدأ بدخوله للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته، اعتبارا من الأحد 27 سبتمبر وحتى السبت 10 أكتوبر المقبل، حيث يظهر للناخب رقم التسجيل إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أي شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية، كما يتم إرسال الرقم على البريد الإلكتروني الذي يتم التسجيل به.

وأكدت مكرم، أنه يمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق.

وأوضحت أنه يمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري يمكن التسجيل ببطاقة الرقم القومي سارية.

وتابعت مكرم، أنه سُتجرى انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج بالبريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمني للانتخابات، حيث تقام على مرحلتين وفقا للدوائر والمحافظات، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020، وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة"، وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة.

وأضافت: "أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر، وفي حالات الإعادة ستكون خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر 2020".

وأوضحت أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستبدأ في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية، يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2020 للجولة الأولى، وفي حالات الإعادة يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020.

وأردفت مكرم، أنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لكل دائرة وفقا لدائرة محل إقامته، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وردًا على سؤال حول "إمكانية التسجيل لتغيير اللجنة الانتخابية لمكان خارج مصر"، أكدت وزيرة الهجرة أن التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على المصريين بالخارج من القائمة الرئيسية ثم اختيار طلب التصويت بالخارج، وفي حالة إذا كان محل الميلاد خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.