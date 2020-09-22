محافظ دمياط: التعديات على نهر النيل لا تتخطى الـ12 حالة

قالت منال عوض، محافظ دمياط، إنه بناءً على خطاب وزير الري، تم وضع خطة لمواجهة احتمال ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع اليوم مع الجهات المعنية بالمحافظة لتهيئتهم لمنهجية التعامل مع هذا الحدث.

وأضافت عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن مدير مديرية الري سينزل غدًا مع رؤساء الوحدات المحلية، لتحذير المواطنين في المناطق الأكثر خطورة

وأوضحت أن الجزر التي قد تكون معرضة لحدوث فيضان تصل إلى أربعة أو خمسة في بعض القرى والمراكز، مضيفة أن التعديات على نهر النيل لا تتخطى الـ12 حالة، جميعها ليست أسر مستقرة وإنما عبارة عن حظائر للمواشي.

وذكرت أن مدير الري بالمحافظة حاول طمأنة الموجودين في اجتماع اليوم، بأنه لا توجد خطورة كبيرة حاليًا، مشيرة إلى أن الخطر قد يكمن في بعض المواطنين الذين لديهم مواشي أو أقفاص أسماك.

وأكدت أن مدير الري بالمحافظة طمأنهم، بأنه لا توجد أي احتمالية لحدوث فيضان مرتفع في الفترة الحالية، لكنه لابد من اتخاذ التدابير الاحترازية كافة، خوفًا على أرواح المواطنين.