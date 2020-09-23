أضرار التفكك الأسري بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت بمكتبة الطفل والشباب بالنواصر محاضرة بعنوان "أضرار التفكك الأسري" أوضح خلالها الواعظ محمد مصطفى المفتش بالأوقاف أسباب التفكك الأسري ومسئولية الأبوين تجاه أبناءهم والأضرار الناتجة عن التفكك الأسري وطرق معالجة النتائج السلبية.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "مظاهر الوحدة الوطنية" وتحدث أحمد محمد إبراهيم عن الاحتلاف، حيث إنه سنة الحياة فى كل شى، ورغم وجود اختلاف فى الأديان، إلا أنه يوجد وحدة بين أبناء مصر من مسيحين ومسلمين وذكر بعض الأمثلة فى التاريخ المصرى للتعاون بين المسلمين والمسيحين وأننا فى مصر نعيش متماسكين ومتحابين تحت شعار مصر بلد الجميع.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية لفن الواو وألقى الشاعر جاد شامي قصيدة بعنوان "ميزان الدنيا"، بينما أعد قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية بإستخدام ورق الكانسون نفذتها أخصائية الفنون التشكيلية بالقصر، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة إسنا ورشة فنون تشكيلية "عمل كمامة من القماش" للمدربة رشا عبد الحميد، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" بإستخدام أدوات الرسم والاسكتش والقلم الرصاص وألوان الخشب نفذتها حسنية محمد علي.