اليمن: محكمة عسكرية تقضي بالقبض على 175 قياديا حوثيا وحجز ممتلكاتهم

قضت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، بالقبض القهري على 175 قياديا في جماعة أنصار الله الحوثية، إضافة إلى حجز ممتلكاتهم.



وأفاد بيان صادر عن الجيش اليمني، تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه بأن: "المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، أقرت إلقاء القبض القهري على 175 من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الداخل والخارج، وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) في تنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة".



كما أقرت المحكمة في جلستها العلنية اليوم الثلاثاء، حجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقاً لقانون العقوبات الجزائية.