مدير تطوير العشوائيات: المشروع الواحد في مصر بمقام خطة دولة كاملة

- صديق: نبحث عن منطقة في إمبابة لتنفيذ مشروع على غرار الأسمرات..



قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن المشروع الواحد لتطوير العشوائيات في مصر بمقام خطة دولة كاملة، لافتًا إلى أن حي الأسمرات وحده يشمل 18500 وحدة سكنية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يكون مشروع الأسمرات نموذجا يُحتذى به في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات مجتمع متكامل، يشمل جميع الخدمات.



وأشار إلى تجميع بيانات عن كل المحافظات والأماكن المتاحة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات بها، متابعًا: «بنحاول نبحث عن منطقة في إمبابة بشمال الجيزة ونشوف إزاي تستوعب مشروع على غرار الأسمرات».



واستطرد: «نحاول استغلال أي فرصة لتجميل البلد خصوصًا مع هذا الدعم من القيادة السياسية»، مختتمًا: «في الآخر الناس هتلاقي مشروع لتطوير العشوائيات في كل محافظة».



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة، على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.