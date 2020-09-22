الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي لمساندة بلاده في مواجهة الأزمات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجتمع الدولي، إلى مساعدة بلاده في إنجاز العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم، مؤكدا أن لبنان أصبح يئن تحت وطأة الأزمات غير المسبوقة التي تثقل كاهله، وأنه لن يستطيع الاستمرار في استضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان.

جاء ذلك في كلمة الرئيس اللبناني التي ألقاها ليل أمس عبر تقنية "التحاضر عن بُعد"؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة الذي نُظم في قاعة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد تمسك لبنان بالمبادئ السامية للأمم المتحدة وميثاقها، وبما تطمح إليه من أهداف نبيلة لصالح شعوب العالم، داعيا إلى إدخال الإصلاحات على طريقة عمل المنظمة الأممية ومضاعفة السعي لمساعدة الدول المحتاجة في سبيل مستقبل أفضل.

وثمّن الرئيس اللبناني ما تقدمه المنظمة الأممية والدول الصديقة من مؤازرة ومساندة إلى لبنان في سبيل معالجة التداعيات الضخمة لانفجار الميناء البحري للعاصمة بيروت، والتعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية، داعيا العالم إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة إلى لبنان.

وشدد على أن الصعوبات لن تثني لبنان عن متابعة دوره الإيجابي على الصعيد الدولي، وتفاعله البنّاء مع الأمم المتحدة وضمن الأسرة الدولية.