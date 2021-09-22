جامعة المنيا تحصد المركز الثالث لأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، فوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية لأفضل مشروع بحثي تطبيقي مرتبط بالمجتمع.

جاء ذلك ضمن المسابقات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المصرية، لأفضل البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع؛ لاستغلال هذه المسابقات لرفع التصنيف العالمي للجامعات وربطها برؤية وأهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وقال عبد النبي إن مشروع جامعة المنيا الفائز اقترح تنفيذ مشروع تنمية مستدامة بيئية اجتماعية واقتصادية لإحدى القرى بمحافظة المنيا، ليكون نموذجًا لتطوير القرى المصرية، وتحويلها إلى قرى منتجة، من خلال توفير الجامعة خبراتها العلمية والتدريبية والتعليمية للارتقاء بالقرية جمالياً وتوعوياً، وتدريب الأفراد على الحرف والصناعات الصغيرة والحرف الإنتاجية بالخامات البيئية المتوفرة بالقرية، وتدوير المخلفات إلى جانب إطلاق قوافل طبية بشرية وبيطرية لخدمة أهالي القرية، وعقد ندوات توعوية تهتم بصحة المرأة والطفل ومكافحة الإدمان والإسعافات الأولية.

وتسلم الجائزة الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، الذي أوضح أن الخطة التنفيذية للمشروع شملت عدة محاور للارتقاء بالمكون البيئي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي بالقرية.